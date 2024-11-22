Беларусь может быть причастна к созданию "Кедра", которым РФ атаковала Днепр - "Гаюн"

Беларусь может быть причастна к разработке российского ракетного комплекса "Кедр". Им Россия атаковала Днепр 21 ноября.﻿ Со ссылкой на "Беларускі Гаюн", пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что к разработке комплекса привлекли несколько российских предприятий, в том числе федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" в Волгограде.

Как отмечает мониторинговая группа, это российское предприятие является одним из главных получателей продукции "Минского завода колесных тягачей".

По данным СМИ, за девять месяцев 2024 года белорусский завод направил оборонным предприятиям России 200 вагонов с колесной техникой и комплектующими. "Беларускі Гаюн" отмечает, что Беларусь поставляла в первую очередь шасси для разной техники.

Что касается волгоградского "Титан-Баррикады", то белорусский завод отправил 36 вагонов с техникой и комплектующими.

"Таким образом, есть весомые основания полагать, что шасси беларусского МЗКТ вполне могло быть использовано при разработке ракетного комплекса "Кедр"" , - отмечают аналитики.

В четверг, 21 ноября, россияне нанесли ракетный удар по Днепру новой ракетой. Сначала Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия выпустила межконтинентальную баллистическую ракету.

Позже вечером российский диктатор Путин заявил, что армия РФ осуществила испытательный пуск ракетной системы средней дальности "Орешник". В США отмечают, что "Орешник" изготовлен на базе ракеты "Рубеж".

В ГУР Минобороны сообщили, что оккупанты ударили по Днепру из ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время ракеты из Астраханской области в город составило 15 минут, а скорость на конечном участке траектории - более 11 махов.

Украинская разведка также отмечает, что Россия может иметь до 10 единиц новой баллистической ракеты.