Буданов розповів, скільки у Росії є ракет "Орєшнік"

Очільник ГУР МО Кирило Будано пояснив, що "Орєшнік" — експериментальна балістична ракета середнього радіуса дії. Насправді система озброєння називається "Кедр", тоді як "Орєшнік" — це назва науково-дослідницької роботи, повідомляє Дзеркало тижня.

Він підтвердив, що ця ракета може стати носієм ядерного заряду. А те, що росіяни використовували її в без'ядерному варіанті — попередження, що вони зовсім збожеволіли.

Ракета є експериментальною, станом на жовтень окупанти повинні були зробити лише два зразки, але могли зробити й трохи більше.

"Це дослідницький зразок, а не серійний виріб" , — наголосив він.

Нагадаємо, 21 листопада Росія атакувала Дніпро. Спершу було припущення, що агресор зробив це за допомогою міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж", яка може бути носієм ядерної боєголовки і має дальність польоту від двох до шести тисяч кілометрів.

За таких умов Україна стала б першою державою у світі, проти якої було застосовано озброєння такого типу. Та на Заході почали відкидати цю версію, після чого російський диктатор Владімір Путін заявив, що насправді атаку здійснили за допомогою експериментальної ракети середньої дальності "Орєшнік".

У Пентагоні пояснили, що її розробили саме на базі міжконтинентального "Рубежа". Там додали, що США були повідомлені про атаку.