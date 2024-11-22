Буданов рассказал, сколько у России есть ракет "Орешник"

Глава ГУР МО Кирилл Будано объяснил, что "Орешник" — экспериментальная баллистическая ракета среднего радиуса действия. На самом деле система вооружения называется "Кедр", тогда как "Орешник" — это название научно-исследовательской работы, сообщает Зеркало недели.

Он подтвердил, что эта ракета может стать носителем ядерного заряда. А то, что россияне использовали ее в безъядерном варианте — предупреждение, что они совсем сошли с ума.

Ракета является экспериментальной, по состоянию на октябрь оккупанты должны были сделать всего два образца, но могли сделать и немного больше.

"Это исследовательский образец, а не серийное изделие" , — подчеркнул Буданов.

Напомним, 21 ноября Россия атаковала Днепр. Сначала было предположение, что агрессор сделал это с помощью межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", которая может быть носителем ядерной боеголовки и имеет дальность полета от двух до шести тысяч километров.

В таких условиях Украина стала бы первым государством в мире, против которого было применено вооружение такого типа. Но на Западе начали отвергать эту версию, после чего российский диктатор Владимир Путин заявил, что на самом деле атаку совершили с помощью экспериментальной ракеты средней дальности "Орешник".

В Пентагоне объяснили, что ее разработали именно на базе межконтинентального "Рубежа". Там добавили, что США были уведомлены об ударе.