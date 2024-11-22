Чехія пообіцяла передати Україні 500 тис боєприпасів до кінця року

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що до кінця року Україна отримає 500 тисяч артилерійських снарядів у рамках чеської ініціативи, повідомляє Новое время.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

«Чехія започаткувала ініціативу для забезпечення ЗСУ боєприпасами. До кінця року буде доставлено 500 тисяч снарядів великого калібру, і ми плануємо продовжувати. Наша мета — розширювати підтримку та задовольняти потреби української армії» , — наголосив Ліпавський.

Він також підкреслив, що Чехія підтримуватиме Україну на шляху до членства в ЄС і НАТО.

«Важливо, щоб ви мали міцну оборону» , — додав чеський міністр.

У п’ятницю, 22 листопада, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув з візитом до Києва.

18 листопада голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів.