Чехія пообіцяла передати Україні 500 тис боєприпасів до кінця року
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що до кінця року Україна отримає 500 тисяч артилерійських снарядів у рамках чеської ініціативи, повідомляє Новое время.
Про це він сказав під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.
«Чехія започаткувала ініціативу для забезпечення ЗСУ боєприпасами. До кінця року буде доставлено 500 тисяч снарядів великого калібру, і ми плануємо продовжувати. Наша мета — розширювати підтримку та задовольняти потреби української армії», — наголосив Ліпавський.
Він також підкреслив, що Чехія підтримуватиме Україну на шляху до членства в ЄС і НАТО.
«Важливо, щоб ви мали міцну оборону», — додав чеський міністр.
У п’ятницю, 22 листопада, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув з візитом до Києва.
18 листопада голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів.