У США заговорили про можливість повернути Україні ядерну зброю - NYT

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, адміністрація чинного президента Джо Байдена зосередилась на допомозі України. Зокрема, надаються довгоочікувані дозволи на застосування зброї.﻿ З посиланням на The New York Times, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як пише видання, наразі у Штатах намагаються витиснути максимум допомоги для України. Зокрема, виникла навіть пропозиція повернути Україні ядерну зброю.

Джо Байден вже дозволив Україні використання ракет ATACMS для ударів по території Росії. Також було підтверджено, що Україна отримає американські протипіхотні міни.

Адміністрація Байдена намагається надати Україні максимальну кількість допомоги до того, як Трамп вступить на посаду президента. Зокрема, 7 мільярдів доларів Україна отримає у вигляді зброї й боєприпасів зі складів Пентагону, ще приблизно 2,1 мільярда доларів виділені на замовлення додаткової зброї в оборонних підрядників США.

У Пентагоні заявили, що було скасовано заборони на розгортання американських військових найманців в Україні для допомоги ЗСУ в обслуговуванні та ремонті наданих систем озброєнь. Мова як про ремонт винищувачів F-16, так і про ППО Patriot. Ці спеціалісти буду знаходитись далеко від лінії фронту й не братимуть участі в боях. Контракти з найманцями планують укласти до відходу з посади Байдена.

За даними ЗМІ, низка американських чиновників припустила, що Байден може повернути Україні ядерну зброю, вилучену після розпаду СРСР.

"Це було б миттєвим і величезним фактором стримування. Але такий крок буде складним і матиме серйозні наслідки" , - написали у виданні.

Декілька днів тому російський диктатор Володимир Путін затвердив зміни до ядерної доктрини. Ці зміни передбачають, що РФ зможе використати "ядерку" у відповідь на масовану атаку безпілотників або напад на її територію "неядерної держави за підтримки ядерної".

За словами спікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, такі зміни не призведуть до реального застосування російської ядерної зброї.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував лідерів "Великої двадцятки", які зараз зібралися на саміті, за відсутність сильної реакції на провокацію Росії.