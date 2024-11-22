В США заговорили о возможности вернуть Украине ядерное оружие - NYT

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США администрация действующего президента Джо Байдена сосредоточилась на помощи Украины. В частности, предоставляются долгожданные разрешения на применение оружия.﻿ Со ссылкой на The New York Times, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как пишет издание, в настоящее время в Штатах пытаются вытеснить максимум помощи для Украины. В частности, возникло даже предложение вернуть Украине ядерное оружие.

Джо Байден уже разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России. Также подтверждено, что Украина получит американские противопехотные мины.

Администрация Байдена пытается предоставить Украине максимальное количество помощи до того, как Трамп вступит в должность президента. В частности, 7 миллиардов долларов Украина получит в виде оружия и боеприпасов со складов Пентагона, еще примерно 2,1 миллиарда долларов выделены на заказ дополнительного оружия у оборонных подрядчиков США.

В Пентагоне заявили, что были отменены запреты на развертывание американских военных наемников в Украине для помощи ВСУ в обслуживании и ремонте предоставленных систем вооружений. Речь как о ремонте истребителей F-16, так и о ПВО Patriot. Эти специалисты буду находиться далеко от линии фронта и не будут участвовать в боях. Контракты с наемниками планируют заключить до ухода с должности Байдена.

По данным СМИ, ряд американских чиновников предположил, что Байден может вернуть Украине ядерное оружие, изъятое после распада СССР.

"Это было бы мгновенным и огромным сдерживающим фактором. Но такой шаг будет сложным и будет иметь серьезные последствия" , - написали в издании.

Несколько дней назад российский диктатор ВладимирПутин утвердил изменения в ядерную доктрину. Эти изменения предполагают, что РФ сможет использовать "ядерку" в ответ на массированную атаку беспилотников или нападение на ее территорию "неядерного государства при поддержке ядерного".

По словам спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, подобные изменения не приведут к реальному применению российского ядерного оружия.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал собравшихся на саммите лидеров "Большой двадцатки" за отсутствие сильной реакции на провокацию России.