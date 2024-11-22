Мінекономіки пояснило, як отримати 1000 грн "зимової підтримки"

Міністерство економіки розповіло, як можна отримати 1000 гривень за президентською програмою, повідомляє Лівий берег.

Програма діятиме в грудні-лютому. Отримати тисячу можна за допомогою застосунку Дія і картки "національного кешбеку".

Для цього потрібно:

"Відкрити картку «Національний кешбек», якщо ще не маєте такої: Її можна відкрити у одному з банків-партнерів програми «Національний кешбек»: ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім, Радабанк.

У Дії у розділі «Сервіси» потрібно буде активувати картку «Національного кешбеку». Далі потрібно буде обрати у застосунку Дія послугу «Зимова єПідтримка». Подайте заявку на отримання допомоги. Очікуйте зарахування коштів" , – пояснили в Мінекономіки.

Відкриття та обслуговування картки "Національний кешбек" є безкоштовним, і ці кошти не будуть оподатковувати.

Пенсіонери та люди з 1 і 2 групами інвалідності зможуть оформити виплату через Укрпошту. Формуванням переліку тих, хто має на це право, займатиметься Мінсоцполітики. Ті, хто до нього увійде, не зможе отримати кошти через Дію.