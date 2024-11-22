Минэкономики объяснило, как получить 1000 грн "зимней поддержки"
Министерство экономики рассказало, как можно получить 1000 гривен по президентской программе, сообщает Левый берег.
Программа будет действовать в декабре-феврале. Получить тысячу можно с помощью приложения "Дія" и карточки "национального кэшбека".
Для этого нужно:
"Открыть карточку «Национальный кэшбек», если у вас еще нет такой: Ее можно открыть в одном из банков-партнеров программы «Национальный кэшбек»: ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Сбербанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, Клиринговый Дом Радобанк.
В Действии в разделе «Сервисы» нужно будет активировать карту «Национального кэшбека». Далее нужно будет выбрать в приложении Дія услугу «Зимова єПідтримка». Подайте заявку на получение помощи. Ожидайте зачисление средств", – объяснили в Минэкономики.
Открытие и обслуживание карты "Национальный кэшбек" бесплатно, и эти средства не будут облагаться налогом.
Пенсионеры и люди с 1 и 2 группами инвалидности смогут оформить выплату через Укрпочту. Формированием перечня имеющих на это право будет заниматься Минсоцполитики. Те, кто в него войдет, не сможет получить средства через Дія.
"Финансироваться программа будет из остатков неиспользованных средств государственного бюджета невоенного назначения. Граждане, получив средства как социальную помощь, могут направить ее на поддержку ВСУ", - напомнили в министерстве.