Минэкономики объяснило, как получить 1000 грн "зимней поддержки"

Министерство экономики рассказало, как можно получить 1000 гривен по президентской программе, сообщает Левый берег.

Программа будет действовать в декабре-феврале. Получить тысячу можно с помощью приложения "Дія" и карточки "национального кэшбека".

Для этого нужно:

"Открыть карточку «Национальный кэшбек», если у вас еще нет такой: Ее можно открыть в одном из банков-партнеров программы «Национальный кэшбек»: ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Сбербанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, Клиринговый Дом Радобанк.

В Действии в разделе «Сервисы» нужно будет активировать карту «Национального кэшбека». Далее нужно будет выбрать в приложении Дія услугу «Зимова єПідтримка». Подайте заявку на получение помощи. Ожидайте зачисление средств" , – объяснили в Минэкономики.

Открытие и обслуживание карты "Национальный кэшбек" бесплатно, и эти средства не будут облагаться налогом.

Пенсионеры и люди с 1 и 2 группами инвалидности смогут оформить выплату через Укрпочту. Формированием перечня имеющих на это право будет заниматься Минсоцполитики. Те, кто в него войдет, не сможет получить средства через Дія.