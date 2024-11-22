Окупанти розстріляли п’ятьох українських військовополонених біля Вугледару

Поблизу Вугледара Донецької області російсько-окупаційні війська розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил України﻿. Про це йдеться у заяві Офісу генерального прокурора, повідомляє Ділова столиця.

Подія сталася ще 2 жовтня. У той день окупанти здійснили штурм українських позицій. Під час наступу окупанти взяли у полон п’ятьох беззбройних українських бійців.

Одного з українських полонених росіяни вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.

В Офісі генерального прокурора нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей — це ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

У жовтні-листопаді прокурори зареєстрували 13 кримінальних проваджень за фактами розстрілу 54 українських військовополонених. Це третина від усіх проваджень, розпочатих у 2024 році за такими фактами.

Як повідомлялося, правоохоронні органи розслідують понад 50 кримінальних проваджень щодо розстрілів російськими загарбниками українських військовополонених. У цьому році кількість справ про страти полонених українців зросла майже в 3.5 рази у порівнянні з двома минулими роками з початку повномасштабного вторгнення.