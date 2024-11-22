Оккупанты расстреляли пятерых украинских военнопленных возле Угледара

Вблизи Угледара Донецкой области российско-оккупационные войска расстреляли пятерых пленных бойцов Вооруженных сил Украины.﻿ Об этом говорится в заявлении Офиса генерального прокурора, сообщает Деловая столица.

Событие произошло еще 2 октября. В тот день оккупанты совершили штурм украинских позиций. Во время наступления оккупанты взяли в плен пятерых безоружных украинских бойцов.

Одного из украинских пленников россияне убили в лесополосе, а четверых под прицелами автоматического оружия вывели на дорогу, где также расстреляли.

В Офисе генерального прокурора напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления, что повлекло гибель людей — это ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В октябре-ноябре прокуроры зарегистрировали 13 уголовных производств по фактам расстрела 54 украинских военнопленных. Это треть от всех производств, начатых в 2024 году по таким фактам.

Как сообщалось, правоохранительные органы расследуют более 50 уголовных производств касательно расстрелов российскими захватчиками украинских военнопленных. В этом году количество дел о казнях пленных украинцев возросло почти в 3.5 раза по сравнению с двумя прошлыми годами с начала полномасштабного вторжения.