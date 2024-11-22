У "Резерв+" можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку - Міноборони

Міністерство оборони планує додати до застосунку "Резерв+" ще одну функцію. Штраф за порушення правил військового обліку можна буде сплатити онлайн.﻿ Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. З посиланням на її інтерв'ю, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Варто нагадати, що наразі в Україні військовозобов'язані, які порушили військовий облік, можуть бути оштрафовані на суму від 17 000 до 25 000 гривень. Але цей штраф не можна сплатити в електронному форматі.

За словами Черногоренко, у застосунку "Резерев+" хочуть розробити функціонал для сплати таких штрафів.

"Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію. Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у Резерв+ є, навіть є законопроект, що, якщо людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф в аналогії з порушенням правил державного руху" , - зазначила Черногоренко.

Вона також додала, що у Міноборони технічне розуміння цього питання. Тому якщо народні депутати приймуть законопроект до кінця року, то на початку наступного року в "Резерв+" буде така функція.