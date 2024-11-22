В "Резерв+" можно будет оплатить штраф за нарушение воинского учета - Минобороны
Министерство обороны планирует добавить в приложение "Резерв+" еще одну функцию. Штраф за нарушение правил военного учета можно будет оплатить онлайн. Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Со ссылкой на ее интервью 24 каналу, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Следует напомнить, что в настоящее время в Украине военнообязанные, нарушившие военный учет, могут быть оштрафованы на сумму от 17 000 до 25 000 гривен. Но этот штраф нельзя оплатить в электронном формате.
По словам Черногоренко, в приложении Резерев+ хотят разработать функционал для уплаты таких штрафов.
"Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию. Техническая возможность для реализации уплаты штрафов в Резерв+ есть, даже есть законопроект, который, если человек добровольно эмитирует квитанцию, получает 50% скидки на штраф в аналогии с нарушением правил государственного движения", – отметила Черногоренко.
Она также добавила, что у Минобороны техническое понимание этого вопроса. Поэтому, если народные депутаты примут законопроект до конца года, то в начале следующего года у "Резерв+" будет такая функция.