В "Резерв+" можно будет оплатить штраф за нарушение воинского учета - Минобороны

Министерство обороны планирует добавить в приложение "Резерв+" еще одну функцию. Штраф за нарушение правил военного учета можно будет оплатить онлайн.﻿ Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Со ссылкой на ее интервью 24 каналу, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Следует напомнить, что в настоящее время в Украине военнообязанные, нарушившие военный учет, могут быть оштрафованы на сумму от 17 000 до 25 000 гривен. Но этот штраф нельзя оплатить в электронном формате.

По словам Черногоренко, в приложении Резерев+ хотят разработать функционал для уплаты таких штрафов.

"Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию. Техническая возможность для реализации уплаты штрафов в Резерв+ есть, даже есть законопроект, который, если человек добровольно эмитирует квитанцию, получает 50% скидки на штраф в аналогии с нарушением правил государственного движения" , – отметила Черногоренко.

Она также добавила, что у Минобороны техническое понимание этого вопроса. Поэтому, если народные депутаты примут законопроект до конца года, то в начале следующего года у "Резерв+" будет такая функция.