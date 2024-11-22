Росіяни скасували наступ на Запоріжжя через операцію на Курщині - ЗМІ

Через Курську операцію, яку ЗСУ почали у серпні, Росія відмовилася від наступу на Запоріжжя. Вони були змушені перекинути з-під Запоріжжя до РФ один зі своїх найбільш боєздатних підрозділів. З посиланням на високопоставлене джерело у ЗСУ, повідомляє Укрінформ.

За його інформацією, також деякі підрозділи росіян були зняті з Донецької області, зокрема, з Покровського та Курахівського напрямів.

За інформацією джерела, на початку Курської операції ЗСУ протистояло 40 тисяч російських військових. Зараз російське угрупування зросло до 59 тисяч, і командування РФ планує довести його до 60 тисяч. Серед них 155 бригада морської піхоти тихоокеанського флоту РФ, яка відома звірствами проти українських військовополонених.