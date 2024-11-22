Россияне отменили наступление на Запорожье из-за операции на Курщине - СМИ

Из-за Курской операции, которую ВСУ начали в августе, Россия отказалась от наступления на Запорожье. Они были вынуждены перебросить из-под Запорожья в РФ одно из своих наиболее боеспособных подразделений. Со ссылкой на высокопоставленный источник в ВСУ, сообщает Укринформ.

По его информации, некоторые подразделения россиян были сняты с Донецкой области, в частности, с Покровского и Кураховского направлений.

По информации источника, в начале Курской операции ВСУ противостояло 40 тысяч российских военных. Сейчас российская группировка выросла до 59 тысяч, и командование РФ планирует довести ее до 60 тысяч. Среди них 155 бригада морской пехоты тихоокеанского флота РФ, известная зверствами против украинских военнопленных.