Північнокорейських солдатів мають підготувати до боїв на Курщині до кінця листопада - ЗМІ

Військові КНДР, які прибули до Росії для участі у боях на Курщині, мають завершити навчання до кінця місяця. З посиланням на високопоставлене джерело у ЗСУ, повідомляє Укрінформ.

За інформацією джерела, термін завершення навчання північнокорейських військових переноситься вже втретє. Серед причин відтермінування – у КНДР навчання військових відбувається за старими, ще радянськими принципами, які вже застаріли.

Джерело підтвердило, що кількість північнокорейських солдатів на Курщині нині становить близько 11 тисяч осіб.

Як повідомлялося, за оцінками південнокорейської розвідки, розгорнуті у РФ військові з Північної Кореї були приписані до повітряно-десантної бригади і морської піхоти, а деякі солдати вже вступили в бій.