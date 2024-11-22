Северокорейских солдат должны подготовить к боям на Курщине до конца ноября - СМИ

Военные КНДР, прибывшие в Россию для участия в боях на Курщине, должны завершить обучение до конца месяца Со ссылкой на высокопоставленный источник в ВСУ, сообщает Укринформ.

По информации источника, срок завершения обучения северокорейских военных переносится уже в третий раз. Среди причин отложения - в КНДР обучение военных происходит по старым, еще советским принципам, которые уже устарели.

Источник подтвердил, что количество северокорейских солдат на Курщине в настоящее время составляет около 11 тысяч человек.

Как сообщалось, по оценкам южнокорейской разведки, развернутые в РФ военные из Северной Кореи были приписаны к воздушно-десантной бригаде и морской пехоте, а некоторые солдаты уже вступили в бой.