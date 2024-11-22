Умєров вже домовляється з партнерами про нові системи ППО - Зеленський

Міністр оборони Рустем Умєров за дорученням президента вже проводить зустрічі з міжнародними партнерами для забезпечення України новими системами протиповітряної оборони, які мають захистити від нових загроз з боку Росії. Про це Володимир Зеленський заявив у зверненні, повідомляє Укрінформ.

Глава держави підкреслив, що встановлено більше деталей щодо нової ракети, якою Росія завдала удару по Дніпру, і вони будуть надані міжнародним медіа.

"Світ має знати правду та усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, – це Росія. Саме для того Росії потрібні ескалації. Я вдячний усім партнерам, які вже відреагували на цей черговий приступ російського божевілля. Але, окрім слів, треба діяти. І, зокрема, за моїм завданням міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО – саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків" , - наголосив Зеленський.

Він підкреслив: коли хтось починає використовувати інші країни "навіть не тільки для терору, а й для випробування своїх нових ракет через терор, то це точно міжнародний злочин". За його словами, з боку Росії такі дії є знущанням з позиції таких держав, як Китай, держав Глобального Півдня, "деяких лідерів, які щоразу закликають до стриманості, а у відповідь отримують від Москви незмінно якусь нову ескалацію".