Умеров уже договаривается с партнерами о новых системах ПВО - Зеленский

Министр обороны Рустем Умеров по поручению президента уже проводит встречи с международными партнерами по обеспечению Украины новыми системами противовоздушной обороны, которые должны защитить от новых угроз со стороны России. Об этом Владимир Зеленский заявил в обращении, сообщает Укринформ.

Глава государства подчеркнул, что установлено больше деталей относительно новой ракеты, которой Россия нанесла удар по Днепру, и они будут предоставлены международным медиа.

"Мир должен знать правду и осознавать, что единственный, кто не хочет мира, – это Россия. Именно для того России нужны эскалации. Я благодарен всем партнерам, которые уже отреагировали на этот очередной приступ российского безумия. Но, кроме слов, нужно действовать". И, в частности, по моему заданию министр обороны Украины уже проводит встречи с нашими партнерами по поводу новых систем ПВО – именно таких систем, которые способны оградить жизнь от новых рисков" , - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что если кто-то начинает использовать другие страны "даже не только для террора, но и для испытания своих новых ракет через террор, то это точно международное преступление". По его словам, со стороны России такие действия являются издевательством с позиции таких государств, как Китай, государств Глобального Юга, "некоторых лидеров, каждый раз призывающих к сдержанности, а в ответ получающих от Москвы неизменно некую новую эскалацию".