Російські нові ракети можна збивати відповідними системами ППО - ЗМІ

Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети середньої дальності, якою було завдано удару по Дніпру 21 листопада. Водночас у партнерів є системи ППО, здатні збивати ракети такого типу.﻿ З посиланням на джерела в командуванні ЗСУ, повідомляє Лівий берег.

Зокрема, за словами джерела, системи, здатні збивати "Орєшнік", є у США та Ізраїлю. Також є можливість модернізації систем "Патріот".

Також співрозмовник повідомив, що Україна звернулася до партнерів з проханням надати такі системи.