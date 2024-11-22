Российские новые ракеты можно сбивать соответствующими системами ПВО - СМИ

Россия имеет лишь несколько единиц экспериментальной баллистической ракеты средней дальности, которой был нанесен удар по Днепру 21 ноября. В то же время у партнеров есть системы ПВО, способные сбивать ракеты такого типа. Со ссылкой на источники в командовании ВСУ, сообщает Левый берег.

В частности, по словам источника, системы, способные сбивать "Орешник", есть у США и Израиля. Также есть возможность модернизации систем "Патриот".

Также собеседник сообщил, что Украина обратилась к партнерам с просьбой предоставить такие системы.