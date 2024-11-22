В ОТГ "Харків" заперечують дані про присутність солдат КНДР на Харківщині

Інформація про нібито присутність військовослужбовців Північної Кореї на території Харківської області не відповідає дійсності.﻿ З посиланням на дані оперативно-тактичного угруповання «Харків» у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Особа, яка є першоджерелом цієї інформації, не є офіційним спікером ОТУ «Харків» і коментувала оперативну обстановку поза межами своєї компетенції» , – зазначили в угрупованні.

В ОТУ «Харків» закликають представників медіа та громадськість відстежувати повідомлення, оприлюднені на офіційних каналах комунікації Збройних сил України.

Наголошується, що оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала. Українські захисники на цій ділянці фронту продовжують стримувати натиск російських військ.

До цього видання CNN із посиланням на поінформовані джерела вказало, що у східній частині Харківської області були помічені північнокорейські військові.