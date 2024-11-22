В ОТГ "Харьков" отрицают данные о присутствии солдат КНДР на Харьковщине

Информация о присутствии военнослужащих Северной Кореи на территории Харьковской области не соответствует действительности.﻿ Со ссылкой на данные оперативно-тактическая группировка «Харьков» в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

«Лицо, которое является первоисточником этой информации, не является официальным спикером ОТУ «Харьков» и комментировало оперативную обстановку вне своей компетенции» , – отметили в группировке.

В ОТУ "Харьков" призывают представителей медиа и общественность отслеживать сообщения, обнародованные на официальных каналах коммуникации Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела. Украинские защитники на этом участке фронта продолжают сдерживать давление российских войск.

К этому изданию CNN со ссылкой на информированные источники указало, что в восточной части Харьковской области были замечены северокорейские военные.