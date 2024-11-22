РФ планувала новий наступ на Харків та Суми влітку - джерело у ЗСУ

Російські окупанти планували наступальну операцію на Харківському та Сумському напрямках 1-15 червня 2024 року. З посиланням на високопоставлене джерело у ЗСУ, повідомляє Новое время.

Підготовку до нового наступу окупанти завершили наприкінці травня. Для операції РФ планувала залучити два армійські корпуси та одну армію.

Для цього в районі Бєлгорода було сконцентровано близько 46 тис. окупантів, а на Сумському напрямку — 23 тисячі, зазначило джерело.

Перший удар планувався на Харківському напрямку, а за 3−4 дні мав розпочатися наступ на Сумському напрямку та вглиб України.

Проте, як зауважило джерело, завдяки інформації розвідки українські війська вдалося вчасно перекинути за 10−15 км від державного кордону у Харківській області та облаштувати рубежі оборони.

Внаслідок цього росіяни зав’язли у боях та зазнали значних втрат. Для проведення операції вони перекинули підрозділи з Сумської області та Куп’янського напрямку, проте не змогли досягти успіху: окупанти загрузли у боях у Харківській області. Після цього вони зосередилися на штурмових діях на Покровському і Курахівському напрямках.



