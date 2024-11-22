РФ планировала новое наступление на Харьков и Сумы летом - источник в ВСУ

Российские оккупанты планировали наступательную операцию на Харьковском и Сумском направлении 1−15 июня 2024 года. Со ссылкой на высокопоставленного источника в ВСУ, сообщает Новое время.

Подготовку к новому наступлению оккупанты завершили в конце мая. Для операции РФ планировала привлечь два армейских корпуса и одну армию.

Для этого в районе Белгорода было сконцентрировано около 46 тыс. оккупантов, а на Сумском направлении — 23 тысячи, отметил источник.

Первый удар планировался на Харьковском направлении, а через 3−4 дня должно было начаться наступление на Сумском направлении и вглубь Украины.

Однако, как отметил источник, благодаря информации разведки украинские войска удалось вовремя перебросить за 10−15 км от государственной границы в Харьковской области и обустроить рубежи обороны.

В результате россияне увязли в боях и понесли значительные потери. Для проведения операции они перебросили подразделения из Сумской области и Купянского направления, однако не смогли достичь успеха: оккупанты увязли в боях в Харьковской области. После этого они сосредоточились на штурмовых действиях на Покровском и Кураховском направлениях.