Російський рубль впав до найнижчого рівня з березня 2022 року

Російський рубль 22 листопада впав до найнижчого рівня з березня 2022 року. Згідно з деякими джерелами, наразі курс до долара становить близько 104,34 рубля за долар, повідомляє Радіо Свобода.

Центральний банк Росії встановив офіційний курс щодо долара на п’ятницю 100,68 рубля, на 23 листопада – 102,58.

Зокрема, агентство AFP зазначає, що це сталося після заяв Володимира Путіна про застосування нової гіперзвукової балістичної ракети для удару по Україні.

Ще одним ударом для курсу рубля стали санкції проти російського «Газпромбанку», які напередодні оголосили Сполучені Штати. Цей банк використовується для проведення міжнародних платежів Москви за енергоносії, пише AFP.

Німецький економіст Яніс Клюге наводить статистику російського центробанку і звертає увагу, що курс рубля до юаня та євро залишився стабільним.

Офіційний обмінний курс рубля, встановлений центральним банком, цього тижня перевищив позначку 100 по відношенню до долара вперше з жовтня 2023 року на тлі побоювань щодо подальшої ескалації протистояння Росії із Заходом.

Рубль падає з початку вторгнення України в Курську область Росії 6 серпня і відтоді втратив приблизно 20% у ціні до долара, свідчать дані LSEG.

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