Российский рубль упал до самого низкого уровня с марта 2022 года

Российский рубль 22 ноября упал до самого низкого уровня с марта 2022 года. Согласно некоторым источникам, сейчас курс к доллару составляет около 104,34 рубля за доллар, сообщает Радио Свобода.

Центральный банк России установил официальный курс по доллару на пятницу 100,68 рубля, на 23 ноября – 102,58.

В частности, агентство AFP отмечает, что это после заявлений Владимира Путина о применении новой гиперзвуковой баллистической ракеты для удара по Украине.

Еще одним ударом для курса рубля стали санкции против российского Газпромбанка, которые накануне объявили Соединенные Штаты. Этот банк используется для проведения международных платежей Москвы по энергоносителям, пишет AFP.

Немецкий экономист Янис Клюге приводит статистику российского центробанка и обращает внимание, что курс рубля по отношению к юаню и евро остался стабильным.

Официальный обменный курс рубля, установленный центральным банком, на этой неделе превысил отметку 100 по отношению к доллару впервые с октября 2023 г. на фоне опасений относительно дальнейшей эскалации противостояния России с Западом.

Рубль падает с начала вторжения Украины в Курскую область России 6 августа и с тех пор потерял около 20% в цене к доллару, свидетельствуют данные LSEG.

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