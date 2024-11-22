У США розсекретили дані про вбивства опонентів Путіна - Bloomberg

Агентство Bloomberg отримало звіт дирекції Національної розвідки США про вбивства політичних противників президента Росії Володимира Путіна за кордоном – про це йдеться в матеріалі від 22 листопада, повідомляє Радіо Свобода.

На запит журналіста Bloomberg звіт був частково розсекречений. У документі перераховується низка подібних убивств, що сталися з 2006 року. Розвідка вважає, що їх було здійснено російськими спецслужбами і санкціоновано особисто Путіним.

Перший згаданий у звіті випадок – вбивство 2004 року в Катарі колишнього очільника самопроголошеної Чеченської республіки Ічкерія Зелімхана Яндарбієва. Виконавців убивства, співробітників російського ГРУ Міноборони Росії Анатолія Білашкова та Василя Богачева, суд Катару засудив до довічного ув’язнення, проте незабаром їх передали до Росії. На батьківщині вони мали провести залишок терміну у в’язниці, але їхня подальша доля невідома. Вже 2005 року Федеральна служба виконання покарань заявляла, що не знає, де вони.

Далі згадується загибель у 2006 році у Лондоні колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. Він був отруєний радіоактивним полонієм та помер від променевої хвороби. Слідство у Великій Британії назвало безпосереднім виконавцем вбивства офіцера Головного управління охорони Росії Андрія Лугового, який згодом став депутатом Держдуми, а саме вбивство – спецоперацією ФСБ.

Також як робота російських спецслужб наводиться смерть у 2012 році у Великій Британії російського бізнесмена Олександра Перепеличного. Він вважався одним із ключових інформаторів у справі про можливе відмивання грошей у Європі російськими чиновниками і помер незадовго до того, як мав свідчити про це в суді. У документі американської розвідки стверджується, що його отруїли, хоча британська поліція, яка розслідувала смерть Перепеличного, не знайшла достатніх доказів.

Також згадується смерть у 2015 році луганського бойовика, командира загону «Бетмен» Олександра Беднова. Броньований автобус, яким їхав Беднов, був розстріляний озброєними людьми. Прокуратура заявила, що Беднов та його підлеглі відмовилися виконувати вимоги угруповання «ЛНР». Проте низка функціонерів «ЛНР» вважають, що причиною вбивства стали розбіжності Беднова з тодішнім керівником угруповання Ігорем Плотницьким. У документі розвідки США висловлюється припущення, що Беднов та ще кілька помітних лідерів донбаських та луганських сепаратистів були вбиті за наказом Кремля, щоб зміцнити російський контроль у регіоні.

Співробітники Національної розвідки США вказують у звіті, що Москва використовує спецслужби за кордоном для усунення тих, кого вважає загрозою кремлівському режиму, і що є дані про причетність Кремля і інших вбивств його противників, але вони менш повні. Згідно з документом, на думку експертів розвідки, такі вбивства з високою ймовірністю триватимуть і надалі.

Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запити агентства Bloomberg із проханням прокоментувати цю інформацію.

Журналісти британського видання Buzzfeed News раніше розслідували 14 смертей у Великій Британії, які, за їхніми даними, могли бути «замовлені» російською владою.

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