В США рассекретили данные об убийствах оппонентов Путина - Bloomberg

Агентство Bloomberg получило отчет дирекции Национальной разведки США об убийствах политических противников президента России Владимира Путина за рубежом, сообщает Радио Свобода.

По запросу журналиста Bloomberg отчет был частично рассекречен. В документе перечисляется ряд подобных убийств, произошедших с 2006 года. Разведка считает, что они были осуществлены российскими спецслужбами и санкционированы лично Путиным.

Первый упомянутый в отчете случай – убийство 2004 года в Катаре бывшего главы самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева. Исполнителей убийства, сотрудников российского ГРУ Минобороны России Анатолия Билашкова и Василия Богачева, суд Катара приговорил к пожизненному заключению, однако вскоре их передали в Россию. На родине они должны были провести остаток срока в тюрьме, но их дальнейшая судьба неизвестна. Уже в 2005 году Федеральная служба исполнения наказаний заявляла, что не знает, где они.

Далее упоминается гибель в 2006 году в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Он был отравлен радиоактивным полонием и скончался от лучевой болезни. Следствие в Великобритании назвало непосредственным исполнителем убийства офицера Главного управления охраны России Андрея Лугового, впоследствии ставшего депутатом Госдумы, а именно убийство – спецоперацией ФСБ.

Также в качестве работы российских спецслужб приводится смерть в 2012 году в Великобритании российского бизнесмена Александра Перепеличного. Он считался одним из ключевых информаторов по делу о возможном отмывании денег в Европе российскими чиновниками и умер незадолго до того, как должен был свидетельствовать об этом в суде. В документе американской разведки утверждается, что его отравили, хотя британская полиция, расследовавшая смерть Перепеличного, не нашла достаточных доказательств.

Также упоминается смерть в 2015 году луганского боевика, командира отряда "Бэтмен" Александра Беднова. Бронированный автобус, по которому ехал Беднов, был расстрелян вооруженными людьми. Прокуратура заявила, что Беднов и его подчиненные отказались выполнять требования группировки ЛНР. Однако ряд функционеров ЛНР считают, что причиной убийства стали разногласия Беднова с тогдашним руководителем группировки Игорем Плотницким. В документе разведки США высказывается предположение, что Беднов и еще несколько видных лидеров донбасских и луганских сепаратистов были убиты по приказу Кремля, чтобы укрепить российский контроль в регионе.

Сотрудники Национальной разведки США указывают в отчете, что Москва использует спецслужбы за границей для устранения тех, кого считает угрозой кремлевскому режиму, и есть данные о причастности Кремля и других убийств его противников, но они менее полные. Согласно документу, по мнению экспертов разведки, такие убийства с высокой вероятностью будут продолжаться и дальше.

Посольство России в Вашингтоне не ответило на запросы агентства Bloomberg с просьбой прокомментировать эту информацию.

Журналисты британского издания Buzzfeed News ранее расследовали 14 смертей в Великобритании, которые, по их данным, могли быть заказаны российскими властями.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода