У ГУР назвали завдання армії окупантів на осінньо-зимовий період

Основним завданням російських військ на осінньо-зимовий період є вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив у коментарі журналістам заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький у кулуарах експертної дискусії «Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни».

Відповідаючи на запитання про завдання росіян на найближчу перспективу, Скібіцький сказав:

«Стратегічне завдання (армії РФ - ред.) не змінилося... Узимку буде три роки (так званої) СВО. Завдання СВО було яке? "Звільнення" Донецької й Луганської областей. Так, коригуються плани, але ця мета нікуди не поділася. А стратегічна мета - повний контроль території України».

Представник розвідки зазначив, що російські війська намагаються підтримувати темп наступу шляхом перекидання оперативних резервів.

«Вони (ЗС РФ - ред.) можуть робити перегрупування з одного району бойових дій на інший. Раз - і перекинули у Курську область, зараз інші переміщення йдуть, і це впливає. Вони підтягують оперативні резерви, які можуть використовувати на будь-якому напрямку. Їхнє завдання зараз - підтримувати темп наступу» , - сказав Скібіцький.

Він також зазначив, що на тимчасово окупованій території України проводиться призов. Потім ці чоловіки можуть бути мобілізовані до лав російської армії, що є порушенням всіх міжнародних конвенцій, наголосив представник розвідки.