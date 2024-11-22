В ГУР назвали задачи армии оккупантов на осенне-зимний период

Основной задачей русских войск на осенне-зимний период является выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, сообщает Укринформ.

Об этом заявил в комментарии журналистам заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий в кулуарах экспертной дискуссии "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".

Отвечая на вопрос о задачах россиян на ближайшую перспективу, Скибицкий сказал:

«Стратегическая задача (армии РФ – ред.) не изменилась… Зимой будет три года (так называемой) СВО. Задача СВО была какая? "Освобождение" Донецкой и Луганской областей. Да, корректируются планы, но эта цель никуда не делась. А стратегическая цель – полный контроль территории Украины».

Представитель разведки отметил, что российские войска пытаются поддерживать темп наступления путем перекидывания оперативных резервов.

«Они (ВС РФ – ред.) могут делать перегруппировку с одного района боевых действий в другой. Раз и перебросили в Курскую область, сейчас другие перемещения идут, и это влияет. Они подтягивают оперативные резервы, которые могут быть использованы на любом направлении. Их задача сейчас – поддерживать темп наступления» , - сказал Скибицкий.

Он также отметил, что на временно оккупированной территории Украины проводится призыв. Затем эти мужчины могут быть мобилизованы в ряды российской армии, что является нарушением всех международных конвенций, подчеркнул представитель разведки.