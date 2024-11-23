Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк вніс зміни до чинних валютних обмежень

Національний банк України з 20 листопада 2024 року вніс зміни до чинних валютних обмежень. З одного боку, НБУ пом'якшив деякі обмеження, щоб підтримати міжнародне співробітництво у сфері зовнішньої торгівлі, а також міжнародні проєкти та програми з технічної допомоги. З іншого - вжив заходів для посилення дисципліни дотримання валютних обмежень.

Зміни мають відношення відразу до кількох напрямків, а саме:

переказ коштів для виконання зобов'язань за імпортними контрактами;

розрахунки щодо проєктів міжнародної технічної допомоги;

репатріація дивідендів зарубіжних країн;

використання валютних кредитів на придбання цінних паперів, номінованих у валюті.

Більш детально із внесеними змінами можна ознайомитись на офіційному сайті НБУ.

2. Таскомбанк приєднався до програми підтримки українського бізнесу

Таскомбанк став учасником державної програми «Зроблено в Україні», спрямованої на розвиток вітчизняного виробництва та підтримку українських підприємців. У рамках цієї ініціативи клієнти банку можуть отримати до 15% компенсації вартості обладнання чи техніки, виготовлених в Україні, якщо оплата здійснюється через Таскомбанк.

Учасники програми можуть придбати широкий асортимент техніки та обладнання, що включені до затвердженого переліку. Серед них: енергетичне обладнання, колісна техніка, будівельна, комунальна та спеціальна техніка.

Більш детально – на офіційному сайті банку.

3. Банки змінюють відсоткові ставки за депозитами

Три банки минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами: всі вони знизили відсоткові ставки за депозитами в національній валюті.

ОТП Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 9,49 до 9,29% річних.

Райффайзен Банк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 6 та 12 місяців на 2% - з 8,50 до 6,50% річних.

Таскомбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6, 9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 15 до 13,25% річних;

на 6 місяців – з 15 до 13% річних;

на 9 місяців – з 15 до 13,25% річних;

на 12 місяців – із 15 до 13,50% річних.

4. Банки змінюють тарифи за своїми картами

Аккордбанк знизить розмір комісії за видачу готівки в Україні понад безкоштовний ліміт. З 25 листопада 2024 року після перевищення ліміту у 100 000 грн за картою «Найкраща» стягуватиметься комісія у розмірі 0,5%, мінімум 5 грн (було – 1%, мінімум 5 грн).

Окрім того, з 23 грудня 2024 року Аккордбанк підвищить комісію за зняття готівки за межами України за рахунок власних коштів до 2%+2 грн (було – 1,5%+5 грн). Більш детально ознайомитися з новими тарифами можна на офіційному сайті банку.

Unex Bank з 26 листопада 2024 року оновлює ліміти на проведення операцій з карток банку.

Загальна кількість переказів з карток інших банків на картки Unex Bank (одного клієнта) у мобільному додатку Unex Bank становитиме не більше 10 переказів за добу. Перекази між картами клієнтів усередині банку не обмежуються. Кількість переказів за добу з карток Unex Bank на картки інших банків також залишається без змін. Більш детально – на сайті банку.

Банк Альянс з 23 грудня 2024 року встановить нові комісії за вихідні платежі на рахунки в інших банках з поточного рахунку у національній валюті:

до 2 млн грн - 0,5% від суми платежу, мінімум 20 грн, максимум 3000 грн,

понад 2 млн грн. – 0,15%, максимум 7500 грн.

Більш детально - на сайті банку.

5. Акція «Зелена п'ятниця» від ПриватБанку

18 листопада 2024 року ПриватБанк розпочав для своїх клієнтів сезон розпродажів «Зелена п'ятниця». Кожному клієнту банку в мобільному застосунку Приват24 надійшли індивідуальні пропозиції, в рамках яких банк надає кешбек у розмірі від 8 до 20% на покупки у наступних категоріях:

продукти;

будинок та ремонт;

аптеки;

одяг та взуття;

дитячі товари;

побутова техніка та електроніка;

АЗС;

комунальні платежі;

онлайн-купівлі на закордонних сайтах.

Акція триватиме до 23:59 1 грудня 2024 року.

Клієнтам, день народження яких випадає на 29 листопада, ПриватБанк цього дня дарує кешбек у розмірі 20% на всі покупки з будь-яких карток банку.