Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк внес изменения в действующие валютные ограничения

Национальный банк Украины с 20 ноября 2024 года внес изменения в действующие валютные ограничения. С одной стороны, НБУ смягчил некоторые ограничения, чтобы поддержать международное сотрудничество в сфере внешней торговли, а также международные проекты и программы по технической помощи. С другой, - принял меры для усиления дисциплины соблюдения валютных ограничений.

Изменения имеют отношение сразу к нескольким направлениям, а именно:

перевод средств для исполнения обязательств по импортным контрактам;

расчеты по проектам международной технической помощи;

репатриация дивидендов за границу;

использование валютных кредитов для приобретения ценных бумаг, номинированных в валюте.

Более детально с внесенными изменениями можно ознакомиться на официальном сайте НБУ.

2. Таскомбанк присоединился к программе поддержки украинского бизнеса

Таскомбанк стал участником государственной программы «Сделано в Украине», направленной на развитие отечественного производства и поддержку украинских предпринимателей. В рамках этой инициативы клиенты банка могут получить до 15% компенсации стоимости оборудования или техники, изготовленных в Украине, если оплата производится через Таскомбанк.

Учасники программы могут приобрести широкий ассортимент техники и оборудования, включенных в утвержденный перечень. Среди них: энергетическое оборудование, колесная техника, строительная, коммунальная и специальная техника.

Более детально – на официальном сайте банка﻿.

3. Банки меняют процентные ставки по депозитам

Три банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам: все они понизили процентные ставки по депозитам в национальной валюте.

ОТП Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 9,49 до 9,29% годовых.

Райффайзен Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 6 и 12 месяцев на 2% - с 8,50 до 6,50% годовых.

Таскомбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6, 9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 15 до 13,25% годовых;

на 6 месяцев – с 15 до 13% годовых;

на 9 месяцев – с 15 до 13,25% годовых;

на 12 месяцев – с 15 до 13,50% годовых.

4. Банки меняют тарифы по своим картам

Аккордбанк снизит размер комиссии за выдачу наличных в Украине свыше бесплатного лимита. С 25 ноября 2024 года после превышения лимита в 100 000 грн по карте «Найкраща» будет взиматься комиссия в размере 0,5%, минимум 5 грн (было – 1%, минимум 5 грн).

Кроме того, с 23 декабря 2024 года Аккордбанк повысит комиссию за снятие наличных за пределами Украины за счет собственных средств до 2%+2 грн (было – 1,5%+5 грн). Более детально ознакомиться с новыми тарифами можно на официальном сайте банка﻿.

Unex Bank с 26 ноября 2024 года обновляет лимиты на проведение операций по картам банка.

Общее количество переводов с карт других банков на карты Unex Bank (одного клиента) в мобильном приложении Unex Bank составит не более 10 переводов за сутки. Переводы между картами клиентов внутри банка никак не ограничиваются. Количество переводов за сутки с карт Unex Bank на карты других банков также остается без изменений. Более детально – на сайте банка﻿.

Банк Альянс с 23 декабря 2024 года установит новые комиссии за исходящие платежи на счета в других банках с текущего счета в национальной валюте:

до 2 млн грн – 0,5% от суммы платежа, минимум 20 грн, максимум 3000 грн,

свыше 2 млн грн – 0,15%, максимум 7500 грн.

Более детально - на сайте банка﻿.

5. Акция «Зеленая пятница» от ПриватБанка

18 ноября 2024 года ПриватБанк начал для своих клиентов сезон распродаж «Зеленая пятница». Каждому клиенту банка в мобильном приложении Приват24 поступили индивидуальные предложения, в рамках которых банк предоставляет кешбэк в размере от 8 до 20% на покупки в следующих категориях:

продукты;

дом и ремонт;

аптеки;

одежда и обувь;

детские товары;

бытовая техника и электроника;

АЗС;

коммунальные платежи;

онлайн-покупки на заграничных сайтах.

Акция продлится до 23:59 1 декабря 2024 года.

Клиентам, день рождения которых выпадает на 29 ноября, ПриватБанк в этот день дарит кешбэк в размере 20% на все покупки с любых карт банка.