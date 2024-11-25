The Economist: Біля Запоріжжя зводять укріплення на випадок наступу РФ
Біля Запоріжжя ретельно будують фортифікації на випадок наступу російських військ, однак деякі українські командири вважають, що РФ поки не готова до масштабної атаки на цьому напрямку. Про це пише The Economist, повідомляє Українська правда.
"Українська розвідка вважає, що Росія готується до сміливого штурму міста Запоріжжя, що за 30 км від фронту. Коли саме – ніхто не знає, але це має певний сенс. Як один з трьох центрів важкої промисловості, що залишилися в країні, обласний центр залишається критично важливим для виживання України як функціонуючої держави", – пише видання.
У матеріалі йдеться, що нові укріплення будуються кільцями, що розходяться від обласного центру.
"Робота ведеться ретельно – мінні поля, інженерні загородження, споруди з бетону та заліза – на відміну від більш хаотичної картини в сусідній Донецькій області, де досі точаться найзапекліші бої", – пише видання.
Разом з тим, зазначається, що не всі українські військові вважають напад на Запоріжжя неминучим.
Полковник Олексій Хільченко, командир бригади швидкого реагування "Спартан", нещодавно розгорнутої в Запоріжжі, зазначає, що Росія зайнята в іншому місці. За його словами, росіяни планували відправити дві дивізії (20-30 тисяч військових) для початкового штурму, але половина з них була перекинута в Курську область РФ.
"Лемберг", командир батальйону 118-ї бригади, що тримає оборону на південному заході Запорізької області, погоджується з цією думкою.
"Вони (росіяни – ред.) ще не готові наступати, але коли будуть готові, перший удар буде найважчим", – вважає він.
The Economist пише також, що проблеми України на фронті поглиблюються, головним чином, через кадрові питання. Зазначається, що в армії давно не вистачає охочих служити, а мобілізаційна кампанія провалилася, набравши заледве дві третини від запланованого обсягу.
"Високопоставлений український чиновник каже, що він стурбований тим, що ситуація може стати незворотною до весни", – йдеться в матеріалі.
Видання пише, що ще більшою проблемою є якість новобранців. Зокрема, велика їх кількість старші 45 років і мають проблеми зі здоров'ям.