The Economist: Возле Запорожья возводят укрепления на случай наступления РФ

Возле Запорожья тщательно строят фортификации на случай наступления российских войск, однако некоторые украинские командиры считают, что РФ пока не готова к масштабной атаке на этом направлении.﻿﻿ Об этом пишет The Economist, сообщает Украинская правда.

"Украинская разведка считает, что Россия готовится к смелому штурму города Запорожье, что в 30 км от фронта. Когда именно – никто не знает, но это имеет определенный смысл. Как один из трех центров тяжелой промышленности, оставшихся в стране, областной центр остается критически важным для выживания Украины как функционирующего государства" , – пишет издание.

В материале говорится, что новые укрепления строятся кольцами, расходящимися от областного центра.

"Работа ведется тщательно – минные поля, инженерные заграждения, сооружения из бетона и железа – в отличие от более хаотичной картины в соседней Донецкой области, где до сих пор идут ожесточенные бои" , – пишет издание.

Вместе с тем, отмечается, что не все украинские военные считают нападение на Запорожье неизбежным.

Полковник Алексей Хильченко, командир бригады быстрого реагирования "Спартан", недавно развернутой в Запорожье, отмечает, что Россия занята в другом месте. По его словам, россияне планировали отправить две дивизии (20-30 тысяч военных) для начального штурма, но половина из них была переброшена в Курскую область РФ.

"Лемберг", командир батальона 118-й бригады, держащей оборону на юго-западе Запорожской области, соглашается с этим мнением.

"Они (россияне – ред.) еще не готовы наступать, но когда будут готовы, первый удар будет самым тяжелым" , – считает он.

The Economist пишет также, что проблемы Украины на фронте усугубляются, главным образом, из-за кадровых вопросов. Отмечается, что в армии давно не хватает желающих служить, а мобилизационная кампания провалилась, набрав едва ли две трети от запланированного объема.

"Высокопоставленный украинский чиновник говорит, что он обеспокоен тем, что ситуация может стать необратимой к весне" , – говорится в материале.

Издание пишет, что еще большей проблемой является качество новобранцев. В частности, большое их количество старше 45 лет и имеют проблемы со здоровьем.