Міноборони України і Німеччини обговорили спільне виробництво ППО та бронетехніки

Україна та Німеччина обговорили можливість поглиблення співпраці між оборонними компаніями країн у сферах виробництва систем протиповітряної оборони та бронетехніки.﻿ Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони України, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Дане питання було порушене під час зустрічі заступника глави Міноборони України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва з державним секретарем міністерства оборони Німеччини Нільзом Хільмером на полях 16-го Міжнародного безпекового форуму (Галіфакс, Канада).

Під час бесіди представник українського оборонного відомства висловив вдячність німецькій стороні за надані системи ППО Patriot та IRIS-T.

В МОУ заначили, що дані системи в умовах постійних російських ракетних обстрілів по українських населених пунктах "є критично необхідними".

На зустрічі представники Міноборони двох країни обмінялися інформацією щодо планів співробітництва у наступному році, а також обговорили, які саме види озброєння можуть бути поставлені Україні.

За словами Боєва, була обговорена можливість "більш глибокої залученості Німеччини у постачання важкої бронетехніки для України".

Крім того, український чиновник запропонував німецькому колезі розглянути можливість "глибшої співпраці між українськими та німецькими оборонними компаніями у сферах виробництва ППО та бронетехніки".