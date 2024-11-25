Минобороны Украины и Германии обсудили совместное производство ПВО и бронетехники

Украина и Германия обсудили возможность углубления сотрудничества между оборонными компаниями стран в сфере производства систем противовоздушной обороны и бронетехники.﻿ Об этом говорится в сообщении министерства обороны Украины, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Данный вопрос был поднят во время встречи заместителя главы Минобороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергея Боева с государственным секретарем министерства обороны Германии Нильзом Хильмером на полях 16-го Международного форума безопасности (Галифакс, Канада).

В ходе беседы представитель украинского оборонного ведомства выразил благодарность немецкой стороне за предоставленные системы ПВО Patriot и IRIS-T.

В МОУ отметили, что данные системы в условиях постоянных российских ракетных обстрелов по украинским населенным пунктам "являются критически необходимыми".

На встрече представители Минобороны двух стран обменялись информацией о планах сотрудничества в следующем году, а также обсудили, какие виды вооружения могут быть поставлены Украине.

По словам Боева, была обсуждена возможность "более глубокой вовлеченности Германии в поставку тяжелой бронетехники для Украины".

Кроме того, украинский чиновник предложил немецкому коллеге рассмотреть возможность "глубокого сотрудничества между украинскими и немецкими оборонными компаниями в сфере производства ПВО и бронетехники".