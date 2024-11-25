ISW: Росіяни наростили темпи просування, щоб окупувати всю Донеччину

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), останнім часом російські загарбники просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік, і не полишають намірів захопити всю Донецьку область, повідомляє Українська правда.

"Нещодавні підтверджені перемоги російських військ під Вугледаром та Великою Новосілкою свідчать про те, що війна в Україні не зайшла в глухий кут. Лінія фронту в Донецькій області стає все більш мінливою, оскільки останнім часом російські війська просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік" , – йдеться у звіті.

Аналітики вказують на те, що просування російських військ на південному сході України значною мірою є результатом виявлення і тактичного використання вразливих місць в українській лінії фронту.

З осені 2024 року російські війська здійснюють поступове тактичне просування на південному сході України. Російські війська не змогли відновити оперативний маневр, який спостерігався в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, і нинішнє російське тактичне просування, хоча і відбувається швидше, ніж у місяці позиційної війни, що характеризували більшу частину 2023 року і початок 2024 року, все ще значно поступається темпам просування в березні 2022 року.

Російським військам вдалося скористатися захопленням Вугледара для подальших наступальних операцій на заході Донецької області, всупереч помилковій попередній оцінці ISW, яка прогнозувала протилежне.

ISW пропонує наступні варіанти дій, які російське командування може розглядати з огляду на нещодавнє просування російських військ.

Просування російських військ у напрямку Покровська, Курахового, Вугледара та Великої Новосілки дає російському військовому командуванню кілька варіантів дій, які воно може спробувати здійснити протягом наступних тижнів і місяців.

Схоже, що російське військове командування одночасно намагається оточити Велику Новосілку, одночасно закриваючи кишені з українськими силами на північ і південь від Курахового. Російські війська також проводять допоміжні операції з метою покращення геометрії поля бою на півдні Донецької області та зменшення загроз для флангів російських військ.

ISW представляє наступні варіанти розвитку подій (COA) на полі бою у довільному порядку, оскільки кожен з них не виключає будь-якого іншого.

COA 1: Російські війська наступають на південний захід, схід і північний схід від Великої Новосілки з метою оточення населеного пункту з флангів, оминаючи територію безпосередньо на південь від Великої Новосілки.

COA 2: Російські війська просуваються до Андріївки (вздовж траси Н15 і на захід від Курахового) з півдня на підтримку російських зусиль, спрямованих на те, щоб закрити українські "кишені" біля Курахового і вирівняти лінію фронту.

COA 3: Російські війська просуваються на захід і південний захід від Селидового вздовж лінії Пустинка-Сонцівка в напрямку Андріївки, щоб розгромити український осередок на північ від Курахового і створити загрозу українським шляхам відходу.

"Залишається незрозумілим, яку з цих цілей російське командування переслідуватиме, і чи переслідуватиме взагалі", – зазначають в ISW.

Фахівці зазначають, що пріоритетним завданням російського командування в Донецькій області до кінця 2024 року було захоплення Покровська – мета, від якої російське командування тимчасово відмовилося після жорсткого українського опору на околицях Покровська.

Незрозуміло, наскільки російське командування підготувалося до використання можливостей на цій ділянці фронту, і який опір чинитимуть українські війська при просуванні російських сил.

"Україна помітно притупила російські наступальні операції під Часовим Яром і Покровськом у 2024 році" , – пишуть аналітики.

У звіті припускають, що російське військове командування, ймовірно, планує, як просунутися в південно-східну частину Дніпропетровської області на підтримку давньої мети Росії – захопити всю Донецьку область.

Означена Кремлем мета захоплення всієї Донецької області, дуже ймовірно, передбачає наземні операції на півдні та сході Дніпропетровської області з метою перекриття українських наземних ліній зв'язку, які підтримують українські позиції в Донецькій області, і оточення цих українських позицій.

"Потенційні зусилля Росії, спрямовані на досягнення мети Кремля щодо захоплення всієї Донецької області шляхом окупації принаймні частини Дніпропетровської області, узгоджуються з прагненням Росії до повної капітуляції України та знищення її незалежності і територіального суверенітету" , – зазначили аналітики.

"Російське військове командування, схоже, планує більш складні операції, але російські війська ще не змогли відновити оперативний маневр на полі бою і натомість все ще покладаються на свою здатність виявляти і використовувати вразливі місця в українській лінії оборони для поступового тактичного просування вперед" , – додають в ISW.

Ключові висновки ISW за 24 листопада