ISW: Россияне нарастили темпы продвижения, чтобы оккупировать всю Донетчину

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в последнее время российские захватчики продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год, и не оставляют намерений захватить всю Донецкую область, сообщает Украинская правда.

"Недавние подтвержденные победы российских войск под Угледаром и Великой Новоселкой свидетельствуют о том, что война в Украине не зашла в тупик. Линия фронта в Донецкой области становится все более изменчивой, поскольку в последнее время российские войска продвигаются значительно быстрее, чем за весь 2023 год" , – говорится в отчете.

Аналитики указывают на то, что продвижение российских войск на юго-востоке Украины в значительной степени является результатом выявления и тактического использования уязвимых мест в украинской линии фронта.

С осени 2024 года российские войска осуществляют постепенное тактическое продвижение на юго-востоке Украины. Российские войска не смогли восстановить оперативный маневр, который наблюдался в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, и нынешнее российское тактическое продвижение, хотя и происходит быстрее, чем в месяцы позиционной войны, характеризовавшие большую часть 2023 года и начало 2024 года, все еще значительно уступает темпам продвижения в марте 2022 года.

Российским войскам удалось воспользоваться захватом Угледара для дальнейших наступательных операций на западе Донецкой области, вопреки ошибочной предварительной оценке ISW, которая прогнозировала обратное.

ISW предлагает следующие варианты действий, которые российское командование может рассматривать, учитывая недавнее продвижение российских войск.

Продвижение российских войск в направлении Покровска, Курахово, Угледара и Великой Новоселки дает российскому военному командованию несколько вариантов действий, которые оно может попытаться осуществить в течение следующих недель и месяцев.

Похоже, что российское военное командование одновременно пытается окружить Великую Новоселку, одновременно закрывая карманы с украинскими силами к северу и югу от Курахово. Российские войска также проводят вспомогательные операции с целью улучшения геометрии поля боя на юге Донецкой области и уменьшения угроз для флангов российских войск.

ISW представляет следующие варианты развития событий (COA) на поле боя в произвольном порядке, поскольку каждый из них не исключает любого другого.

COA 1: Российские войска наступают на юго-запад, восток и северо-восток от Великой Новоселки с целью окружения населенного пункта с флангов, минуя территорию непосредственно к югу от Великой Новоселки.

COA 2: Российские войска продвигаются к Андреевке (вдоль трассы Н15 и к западу от Курахово) с юга в поддержку российских усилий, направленных на то, чтобы закрыть украинские "карманы" возле Курахово и выровнять линию фронта.

COA 3: Российские войска продвигаются на запад и юго-запад от Селидово вдоль линии Пустынка-Сонцовка в направлении Андреевки, чтобы разгромить украинский очаг к северу от Курахово и создать угрозу украинским путям отхода.

"Остается непонятным, какую из этих целей российское командование будет преследовать, и будет ли преследовать вообще" , – отмечают в ISW.

Специалисты отмечают, что приоритетной задачей российского командования в Донецкой области до конца 2024 года был захват Покровска - цель, от которой российское командование временно отказалось после жесткого украинского сопротивления в окрестностях Покровска.

Непонятно, насколько российское командование подготовилось к использованию возможностей на этом участке фронта, и какое сопротивление будут оказывать украинские войска при продвижении российских сил.

"Украина заметно притупила российские наступательные операции под Часовым Яром и Покровском в 2024 году" , – отмечают аналитики.

В отчете предполагают, что российское военное командование, вероятно, планирует, как продвинуться в юго-восточную часть Днепропетровской области в поддержку давней цели России - захватить всю Донецкую область.

Обозначенная Кремлем цель захвата всей Донецкой области, очень вероятно, предусматривает наземные операции на юге и востоке Днепропетровской области с целью перекрытия украинских наземных линий связи, которые поддерживают украинские позиции в Донецкой области, и окружения этих украинских позиций.

"Потенциальные усилия России, направленные на достижение цели Кремля по захвату всей Донецкой области путем оккупации по крайней мере части Днепропетровской области, согласуются со стремлением России к полной капитуляции Украины и уничтожению ее независимости и территориального суверенитета" , – отмечают аналитики.

"Российское военное командование, похоже, планирует более сложные операции, но российские войска еще не смогли восстановить оперативный маневр на поле боя и вместо этого все еще полагаются на свою способность выявлять и использовать уязвимые места в украинской линии обороны для постепенного тактического продвижения вперед" , – добавили в ISW.

Ключевые выводы ISW за 24 ноября