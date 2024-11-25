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Курс валют НБУ на 25 листопада

Курс валют НБУ на 25 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 25 листопада 2024 року

Курс долара , порівняно з 24 листопада, підвищився на 3 коп. до 41.3193 за 1 долар.

Курс євро знизився на 47 коп. до 42.9927 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 50 коп. до 51.6884 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 34 коп. до 46.4105 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 10 коп. до 9.9118 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.319 300 +0.0333
EUR Євро 42.992 700 --0.4732
GBP Фунт стерлінгів 51.688 400 --0.4971
CHF Швейцарський франк 46.410 500 --0.3407
PLN Польський злотий 9.911 800 --0.0972

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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