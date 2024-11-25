Курс валют НБУ на 25 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 25 листопада 2024 року
Курс долара , порівняно з 24 листопада, підвищився на 3 коп. до 41.3193 за 1 долар.
Курс євро знизився на 47 коп. до 42.9927 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився на 50 коп. до 51.6884 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 34 коп. до 46.4105 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 10 коп. до 9.9118 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.319 300
|EUR
|Євро
|42.992 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.688 400
|CHF
|Швейцарський франк
|46.410 500
|PLN
|Польський злотий
|9.911 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.