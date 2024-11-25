Курс валют НБУ на 25 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 25 листопада 2024 року

Курс долара , порівняно з 24 листопада, підвищився на 3 коп. до 41.3193 за 1 долар.

Курс євро знизився на 47 коп. до 42.9927 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 50 коп. до 51.6884 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 34 коп. до 46.4105 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 10 коп. до 9.9118 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.319 300 EUR Євро 42.992 700 GBP Фунт стерлінгів 51.688 400 CHF Швейцарський франк 46.410 500 PLN Польський злотий 9.911 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.