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Курс валют НБУ на 25 ноября

Курс валют НБУ на 25 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 25 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 24 ноября, повысился на 3 коп до 41.3193 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 47 коп до 42.9927 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 50 коп до 51.6884 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 34 коп до 46.4105 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 10 коп до 9.9118 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.319300 +0.0333
EUR Евро 42.992700 --0.4732
GBP Фунт стерлингов 51.688400 --0.4971
CHF Швейцарский франк 46.410500 --0.3407
PLN Польский злотый 9.911800 --0.0972

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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