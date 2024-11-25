Курс валют НБУ на 25 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 25 ноября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 24 ноября, повысился на 3 коп до 41.3193 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 47 коп до 42.9927 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился на 50 коп до 51.6884 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 34 коп до 46.4105 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 10 коп до 9.9118 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.319300
|EUR
|Евро
|42.992700
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.688400
|CHF
|Швейцарский франк
|46.410500
|PLN
|Польский злотый
|9.911800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.