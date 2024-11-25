Курс валют НБУ на 25 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 25 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 24 ноября, повысился на 3 коп до 41.3193 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 47 коп до 42.9927 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 50 коп до 51.6884 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 34 коп до 46.4105 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 10 коп до 9.9118 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.319 300 EUR Евро 42.992 700 GBP Фунт стерлингов 51.688 400 CHF Швейцарский франк 46.410 500 PLN Польский злотый 9.911 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.