Безпілотники атакували в РФ завод з виробництва компонентів для ракетних систем – ЦПД

У місті Калуга Калузької області РФ дрони атакували завод "Тайфун", який є частиною російського ВПК.﻿﻿ Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, повідомляє Українська правда.

За даними Коваленка, цей завод випускає системи зв’язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання, виготовляє компоненти для систем спостереження та наведення, що встановлюються на бойову техніку.

Також "Тайфун" виготовляє деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів, займається обслуговуванням і вдосконаленням техніки, що перебуває на озброєнні російських військ.

Крім того, завод виробляє електронні модулі та спеціалізоване обладнання, необхідне для інтеграції різних військових систем.

Раніше російські Telegram-канали повідомили, що у ніч проти 25 листопада у Калузі збивали безпілотники. Губернатор Калузької області РФ заявив, що уламки одного з дронів впали на територію промислового підприємства, внаслідок чого виникла пожежа.