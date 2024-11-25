Беспилотники атаковали в РФ завод по производству компонентов для ракетных систем – ЦПД
В городе Калуга Калужской области РФ дроны атаковали завод "Тайфун", который является частью российского ВПК. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, сообщает Украинская правда.
По словам Коваленко, этот завод выпускает системы связи, радиоэлектронной разведки и радиолокационного оборудования, производит компоненты для систем наблюдения и наведения, которые устанавливаются на боевую технику.
Также "Тайфун" изготавливает детали для комплектации систем противовоздушной обороны, авиационной техники и ракетных комплексов, занимается обслуживанием и совершенствованием техники, находящейся на вооружении российских войск.
Кроме того, завод производит электронные модули и специализированное оборудование, необходимое для интеграции различных военных систем.
Ранее российские Telegram-каналы сообщили, что в ночь на 25 ноября в Калуге сбивали беспилотники. Губернатор Калужской области РФ заявил, что обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия, в результате чего возник пожар.