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У столиці Литви вантажний літак впав на будинок

У столиці Литви вантажний літак впав на будинок
Фото: Рixabay

У понеділок вранці, 25 листопада, у столиці Литви на будинок впав вантажний літак, внаслідок чого є постраждалі, одна людина загинула. Про це пише портал Delfi із посиланням на дані поліції, повідомляє Європейська правда.

Як передає портал, близько 05:31 25 листопада у Вільнюсі впав вантажний літак. На борту літака було четверо людей: два пілоти і два працівники.

За даними відділу координування ситуацій Департаменту пожежної безпеки та порятунку, літак упав на двоповерховий житловий будинок. 

Рятувальники звільнили пілота, він прийшов до тями, в лікарню доправили двох постраждалих, одна людина померла. 

Рятувальники проінформували портал, що даних про постраждалих мешканців будинку наразі немає, а на місці працюють сім автоцистерн та пожежники аеропорту.

Як передають журналісти, відомо, що впав літак компанії DHL, який летів із Лейпцига, його оператор – компанія SWIFT Air. 

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