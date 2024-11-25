У столиці Литви вантажний літак впав на будинок

У понеділок вранці, 25 листопада, у столиці Литви на будинок впав вантажний літак, внаслідок чого є постраждалі, одна людина загинула. Про це пише портал Delfi із посиланням на дані поліції, повідомляє Європейська правда.

Як передає портал, близько 05:31 25 листопада у Вільнюсі впав вантажний літак. На борту літака було четверо людей: два пілоти і два працівники.

За даними відділу координування ситуацій Департаменту пожежної безпеки та порятунку, літак упав на двоповерховий житловий будинок.

Рятувальники звільнили пілота, він прийшов до тями, в лікарню доправили двох постраждалих, одна людина померла.

???????? Agrā pirmdienas rītā Lietuvas galvaspilsētā nogāzusies kravas lidmašīna, vēsta portāls “https://t.co/1ceukdVZVY”. Sākotnējā informācija liecina, ka nokritusī lidmašīna pieder uzņēmumam DHL.



▶️ Video tiešraide no notikuma vietas un plašāka informācija skatāma šeit:… pic.twitter.com/SPnhrkvdnN — Delfi (@DelfiLV) November 25, 2024

Рятувальники проінформували портал, що даних про постраждалих мешканців будинку наразі немає, а на місці працюють сім автоцистерн та пожежники аеропорту.

Як передають журналісти, відомо, що впав літак компанії DHL, який летів із Лейпцига, його оператор – компанія SWIFT Air.