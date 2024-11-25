В столице Литвы грузовой самолет упал на дом
В понедельник утром, 25 ноября, в столице Литвы на дом упал грузовой самолет, в результате чего есть пострадавшие, один человек погиб. Об этом пишет портал Delfi со ссылкой на данные полиции, сообщает Европейская правда.
Как передает портал, около 05:31 25 ноября в Вильнюсе упал грузовой самолет. На борту самолета было четыре человека: два пилота и два работника.
По данным отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения, самолет упал на двухэтажный жилой дом.
Спасатели освободили пилота, он пришел в сознание, в больницу доставили двух пострадавших, один человек умер.
Спасатели проинформировали портал, что данных о пострадавших жильцах дома пока нет, а на месте работают семь автоцистерн и пожарные аэропорта.
Как передают журналисты, известно, что упал самолет компании DHL, который летел из Лейпцига, его оператор – компания SWIFT Air.