В столице Литвы грузовой самолет упал на дом

В понедельник утром, 25 ноября, в столице Литвы на дом упал грузовой самолет, в результате чего есть пострадавшие, один человек погиб. Об этом пишет портал Delfi со ссылкой на данные полиции, сообщает Европейская правда.

Как передает портал, около 05:31 25 ноября в Вильнюсе упал грузовой самолет. На борту самолета было четыре человека: два пилота и два работника.

По данным отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения, самолет упал на двухэтажный жилой дом.

Спасатели освободили пилота, он пришел в сознание, в больницу доставили двух пострадавших, один человек умер.

???????? Agrā pirmdienas rītā Lietuvas galvaspilsētā nogāzusies kravas lidmašīna, vēsta portāls “https://t.co/1ceukdVZVY”. Sākotnējā informācija liecina, ka nokritusī lidmašīna pieder uzņēmumam DHL.



▶️ Video tiešraide no notikuma vietas un plašāka informācija skatāma šeit:… pic.twitter.com/SPnhrkvdnN — Delfi (@DelfiLV) November 25, 2024

Спасатели проинформировали портал, что данных о пострадавших жильцах дома пока нет, а на месте работают семь автоцистерн и пожарные аэропорта.

Как передают журналисты, известно, что упал самолет компании DHL, который летел из Лейпцига, его оператор – компания SWIFT Air.