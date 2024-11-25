Очільник МЗС України відвідає міністерське засідання G7 в Італії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга впродовж 25-26 листопада відвідає Італію, щоб взяти участь в міністерському засіданні "Групи семи", повідомляє Європейська правда.

Як зазначило відомство, 25-26 листопада Сибіга за дорученням Зеленського відвідає Італію для участі в міністерському засіданні G7.

У понеділок, 25 листопада, глава МЗС проведе низку двосторонніх переговорів з італійським колегою Антоні Таяні, главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем та міністрами закордонних справ країн "Глобального півдня".

Очікується, що у вівторок, 26 листопада, Сибіга візьме участь у спеціальній сесії міністерської зустрічі G7, присвяченій Україні.

Також він візьме участь у низці двосторонніх переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі, а також із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Як зазначили у відомстві, ключовою темою переговорів стане зміцнення підтримки України на тлі нещодавніх агресивних кроків Росії, зокрема залучення до агресії військ КНДР, обстрілу України балістичною ракетою середньої дальності, повітряного терору проти цивільних людей, критичної інфраструктури та енергосистеми.