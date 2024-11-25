Глава МИД Украины посетит министерское заседание G7 в Италии

Министр иностранных дел Андрей Сибига в течение 25-26 ноября посетит Италию, чтобы принять участие в министерском заседании "Группы семи", сообщает Европейская правда.

Как отметило ведомство, 25-26 ноября Сибига по поручению Зеленского посетит Италию для участия в министерском заседании G7.

В понедельник, 25 ноября, глава МИД проведет ряд двусторонних переговоров с итальянским коллегой Антони Таяни, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и министрами иностранных дел стран "Глобального юга".

Ожидается, что во вторник, 26 ноября, Сибига примет участие в специальной сессии министерской встречи G7, посвященной Украине.

Также он примет участие в ряде двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, а также с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Как отметили в ведомстве, ключевой темой переговоров станет укрепление поддержки Украины на фоне недавних агрессивных шагов России, в частности привлечение к агрессии войск КНДР, обстрела Украины баллистической ракетой средней дальности, воздушного террора против гражданских людей, критической инфраструктуры и энергосистемы.