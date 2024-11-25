5 переваг ноутбуків Apple Macbook Pro

На відміну від Macbook Air, орієнтованих на експлуатацію на ходу, Pro створені для фундаментальних завдань та наділені рекордною продуктивністю. При цьому також компактні. Продумане компонування підходить лаконічному дизайну:

Злегка закруглені кути корпусу,

екран без рамок,

практична клавіатура без цифрового блоку,

вилучення спереду для спрощення маніпуляцій з кришкою.

Палітра кольорів скромна, з двома відтінками. Срібний та космічний сірий або чорний – залежно від року випуску.

Срібло виглядає дорого та завжди актуально. Гарно блищить, на ньому менше видно подряпини. Сірий космос нудний, але для роботи, особливо в умовах офісу, саме те. Чорний немаркій, всупереч стереотипам, не надто химерний, здатний привертати увагу.

Топова продуктивність

З 2020 року Епл використовує продуктивні процесори власного виробництва сімейства Макбуков. У «Прошках» — базові та більш розвинені версії чіпів, з підвищеною ядерністю, найкращим прискоренням, топовою пропускною спроможністю.

Останнє покоління включає моделі на базовому M4, а також Pro та Max. Кількість процесорних ядер продуктивності та ефективності варіюється від 10 до 16. На графіку припадає від 10 до 40 ядер, підтримується інноваційні інструменти обробки зображення.

Варіативність діагоналей

Для зручності Mac Notebook Pro виходять у двох розмірах – 14 та 16 дюймів. Раніше (2020, 2022) випускалася також 13-дюймова версія. Найменший дюймаж оптимальний для фрілансу та видалення. Великий - для всіляких взаємодій з графікою та ресурсомістким ПЗ.

В обох випадках панель Liquid Retina XDR з яскравістю для HDR контенту до 1600 Ніт. Оскільки підтримується адаптивна герцовка (до 120 Гц), можна розраховувати на приємну плавність динамічних сценах.

Багато оперативної пам'яті

Для безперебійності системних процесів та стабільності в мультизадачному режимі ноутбукам потрібна пам'ять із довільним доступом. Її великий обсяг дає користувачеві багато привілеїв, у тому числі приріст швидкості при запуску операційної системи та софту.

У MacBook Pro - розгонистий "діапазон" оперативної пам'яті. Мінімально в нових збірках на М4 пропонується 16 Гб, а максимально - 128. На М3 - від 8 Гб.

Високий рівень безпеки

Щоб ніхто зі сторонніх не міг розблокувати ноутбук і авторизуватися у додатках та сервісах, Apple передбачає механізм біометричної ідентифікації. Вхід у систему здійснюється лише після зчитування відбитка пальця спеціальним сканером.

Автономність

Ноутбуки серії Про «привчені» довго тримати заряд навіть під впливом навантажень. 13-14 годин інтернет-серфінгу з Вай-Фаю видає лептоп Мак 14” на передовому чіпі. Топова модель 16” здатна на 14-17 годин функціонування, якщо комбіновані навантаження. Ціна «кусається», але це виправдано мультимедійними можливостями та потужністю.