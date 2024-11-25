5 достоинств ноутбуков Apple Macbook Pro

В отличие от Macbook Air, ориентированных на эксплуатацию на ходу, Pro созданы для фундаментальных задач и наделены рекордной производительностью. При этом тоже компактные. Продуманная компоновка под стать лаконичному дизайну:

Слегка закругленные углы корпуса,

экран без рамок,

практичная клавиатура без цифрового блока,

выемка спереди для упрощения манипуляций с крышкой.

Цветовая палитра скромная, с двумя оттенками. Серебряный и космический серый либо черный — в зависимости от года выпуска.

Серебро смотрится дорого и всегда актуально. Красиво блестит, на нем меньше видны царапины. Серый космос скучноват, но для работы, особенно в условиях офиса, самое то. Черный немаркий, вопреки стереотипам, не слишком вычурный, способный привлекать внимание.

Топовая производительность

С 2020 года Эпл использует продуктивные процессоры собственного производства для семейства Макбуков. В «Прошках» — базовые и более развитые версии чипов, с повышенной ядерностью, лучшим ускорением, топовой пропускной способностью.

Последнее поколение включает модели на базовом M4, а также Pro и Max. Количество процессорных ядер продуктивности и эффективности варьируется от 10 до 16. На графику приходится от 10 до 40 ядер, поддерживается инновационные инструменты обработки изображения.

Вариативность диагоналей

Для удобства Mac Notebook Pro выходят в двух размерах — 14 и 16 дюймов. Ранее (в 2020, 2022 году) выпускалась также 13-дюймовая версия. Меньший дюймаж оптимален для фриланса и удаленки. Большой — для всяческих взаимодействий с графикой и ресурсоемким ПО.

В обоих случаях — панель Liquid Retina XDR с яркостью для HDR контента до 1600 Нит. Поскольку поддерживается адаптивная герцовка (до 120 Гц), можно рассчитывать на приятную плавность в динамических сценах.

Много оперативной памяти

Для бесперебойности системных процессов и стабильности в мультизадачном режиме ноутбукам нужна память с произвольным доступом. Ее большой объем дает пользователю много привилегий, в том числе прирост скорости при запуске операционки и софта.

У MacBook Pro — размашистый «диапазон» оперативки. Минимально в новых сборках на М4 предлагается 16 Гигабайт, а максимально — 128. На М3 — от 8 Гигабайт.

Высокий уровень безопасности

Чтобы никто из посторонних не мог разблокировать ноутбук и авторизоваться в приложениях и сервисах, Apple предусматривает механизм биометрической идентификации. Вход в систему осуществляется только после считывания отпечатка пальца специальным сканером.

Автономность

Ноутбуки серии Про «приучены» долго держать заряд даже под воздействием нагрузок. 13-14 часов интернет-серфинга по Вай-Фаю выдает лэптоп Мак 14” на передовом чипе. Топовая модель 16” способна на 14-17 часов функционирования, если нагрузки комбинированные. Цена «кусается», но это оправдано мультимедийными возможностями и мощностью.