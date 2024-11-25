Безпілотники ГУР атакували нафтобазу в Калузі – джерело

В результаті операції ГУР МО в ніч на 25 листопада безпілотники уразили об’єкт паливно-енергетичного комплексу в Калузькій області РФ.﻿﻿ Про це розповів співрозмовник у Силах оборони, повідомляє Українська правда.

Близько 00:30 25 листопада внаслідок ударів дронів-камікадзе на об’єкті сталася серія вибухів та розпочалася пожежа. На відео очевидців із російських пабліків видно безуспішні намагання російської ППО відбити атаку БПЛА.

Об'єктом атаки стала нафтобаза АТ "Калуганефтепродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, Калуга в ніч на 25 листопада була під атакою українських безпілотників. Дрони атакували також завод "Тайфун", який є частиною російського ВПК.