Беспилотники ГУР атаковали нефтебазу в Калуге – источник

В результате операции ГУР МО в ночь на 25 ноября беспилотники поразили объект топливно-энергетического комплекса в Калужской области РФ.﻿﻿ Об этом рассказал собеседник в Силах обороны, сообщает Украинская правда.

О﻿коло 00:30 25 ноября в результате ударов дронов-камикадзе на объекте произошла серия взрывов и начался пожар. На видео очевидцев из российских пабликов видно безуспешные попытки российской ПВО отразить атаку БПЛА.

Объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт", которое участвует в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, Калуга в ночь на 25 ноября была под атакой украинских беспилотников. Дроны атаковали также завод "Тайфун", который является частью российского ВПК.